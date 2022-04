Ayrton Senna - Divulgação

Ayrton Senna Divulgação

Publicado 18/04/2022 16:59 | Atualizado 18/04/2022 17:52

Rio - O ex-piloto brasileiro Ayrton Senna será homenageado no Grande Prêmio do "Made in Italy" e da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Ímola, que será disputado entre os dias 22 e 24 de abril.



Um monoposto da categoria foi totalmente redesenhado para homenagear o tricampeão mundial. Um dos lados do carro possui as pinturas das três equipes que marcaram a carreira de Senna, que foram Lotus, Williams e McLaren.



A arte do outro lado do antigo show car da McLaren foi desenvolvida pelo artista de rua francês Jisbar, que se inspirou na trajetória de Senna para criar o desenho.



O carro, que também ficará em exibição nas provas de Miami e Mônaco, foi doado pelo colecionador italiano Gianluca Tramonti. O monoposto também deverá marcar presença em eventos de arte na cidade de Veneza, na Itália.



O monoposto deverá ser leiloado futuramente e toda renda será repassada para o Instituto Ayrton Senna. A ideia do projeto partiu do designer italiano Matteo Macchiavelli.



A pista de Ímola fez parte da Fórmula 1 entre 1980 e 2006, sob o nome de GP de San marino, e é muito lembrada por ter sediado um dos finais de semana mais trágicos da história da categoria: em 1994, o local foi o palco dos acidentes fatais dos pilotos Roland Ratzenberger e Senna.