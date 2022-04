Logo da Band - Reprodução

Publicado 18/04/2022 16:25

Rio - A Band já tem um novo substituto para Edmundo que deixou a função de comentarista da emissora no fim do mês passado. O ex-meia Marcos Assunção, que defendeu clubes como Flamengo, Palmeiras e Santos, foi anunciado por Neto, apresentador da emissora, como "reforço" do grupo midiático.

"Temos mais um monstro sagrado na Band. Marcos Assunção, velho! Seja bem-vindo. Monstro sagrado! Tamo junto e misturado. Baita contratação", disse Neto em vídeo publicado nos stories.

Marcos Assunção será mais um ex-jogador a fazer parte da equipe esportiva de jornalismo da Band. Além de Neto e dele, o grupo midiático também conta com Velloso, Denilson, Souza e Ronaldo Giovaneli.