Seleção brasileira sub-17 foi campeã do Torneio de Montaigu, na França - Bruno Pacheco/CBF

Seleção brasileira sub-17 foi campeã do Torneio de Montaigu, na FrançaBruno Pacheco/CBF

Publicado 18/04/2022 16:03

Sensação da seleção brasileira sub-17, Endrick e o companheiro de Palmeiras, Luis Guilherme, voltaram a brilhar na França e garantiram a vitória por 2 a 1 sobre a França, na final do Torneio de Montaigu. Apesar da confusão no fim causada pelos argentinos, os brasileiros comemoraram pela segunda vez o título da competição amistosa (o outro foi em 1984).



Artilheiro com cinco gols em quatro jogos, Endrick abriu o placar logo no primeiro minuto da final. A Argentina empatou em um belo gol de Agustin Ruberto, do River Plate, mas Luis Guilherme marcou ainda no primeiro pênalti em cobrança de pênalti sofrido pelo companheiro de Palmeiras.



O Brasil se fechou após o intervalo e só não levou o empate no fim porque a trave salvou. Com o resultado, a Seleção sub-17 terminou o Torneio de Montaigu invicta, com três vitórias (Argentina, além de México e Inglaterra na fase de grupos) e um empate (com a Holanda).



O time base no torneio foi: César, Vítor Reis, Da Mata, Dalla Corte e João Henrique; Vitor Figueiredo, Lucas Camilo e Dudu; Pedrinho, Luis Guilherme e Endrick.