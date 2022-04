Luto - Reprodução

Publicado 18/04/2022 15:42

Rio - O português Cristiano Ronaldo anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), o falecimento de seu quinto filho. O bebê, que não teve seu nome revelado, era um dos gêmeos do jogador com a modelo Georgina Rodríguez.

Na publicação realizada nas redes sociais do atleta, Cristiano e Georgina falam ainda sobre o nascimento da segunda bebê, uma menina, que veio ao mundo sem problemas e já está bem de saúde. Ainda na nota, o português e a espanhola aproveitaram para agradecer o apoio dos médicos e enfermeiros.

Confira a nota oficial assinada por Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez:

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé.

É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade.

Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado.

Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil.

Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre."

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram, em outubro de 2021, que seriam pais de gêmeos. O atacante do Manchester United, inclusive, já é pai de Cristiano Ronaldo Júnior, de 11 anos e dos gémeos Mateo e Eva, de 4. Da relação com Georgina tem uma filha, Alana Martina, também de 4 anos.