Tiago LeifertReprodução/TVGlobo

Publicado 18/04/2022 15:39

Rio - O jornalista Tiago Leifert divulgou nas suas redes sociais que irá ser responsável pela narração de 15 partidas da Copa do Mundo pela plataforma de streaming "Prime Vídeo", da Amazon. Ele fará a sua estreia na partida entre São Paulo e Juventude que acontece nesta quarta-feira, em Caxias do Sul.

Tiago Leifert já havia participado por meio de plataformas digitais da transmissão de partidas do Campeonato Paulista. Ele deixou a Rede Globo no ano passado e a sua última participação na emissora foi no comando do programa The Voice.

Na emissora, Tiago iniciou na cobertura de esportes, apresentando o Globo Esporte e o Central da Globo. Posteriormente migrou para o entretenimento e comandou edições do Big Brother Brasil e do The Voice.