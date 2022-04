Paulo André, do 'BBB', é torcedor do Flamengo - Reprodução / Instagram

Paulo André, do 'BBB', é torcedor do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 18/04/2022 15:15

Rio - Gabigol manifestou para quem vai a sua torcida nessa reta final do reality show Big Brother Brasil, o corredor Paulo André. O atacante rubro-negro deixou claro que deseja a permanência do atleta no programa.



Os atletas têm algumas semelhanças, além da paixão pelo Flamengo, uma delas é o gosto pelo rap nacional. Referência essa, que o jogador usou na publicação para dizer que não está na hora de PA ser eliminado do programa.



"Passando para comunicar, #FicaPA.. ainda não é o momento de ouvir um rapzin aqui fora", escreveu Gabi.



Passando para comunicar, #FicaPA.. ainda não é o momento de ouvir um rapzin aqui fora — Gabi (@gabigol) April 18, 2022

Paulo André e outros brothers já manifestaram publicamente o amor pelo time de coração, o Flamengo. Recentemente, P.A e outros participantes adaptaram uma música da torcida do Flamengo no BBB.



"Só o Grunge tem seis na Final. Para cima deles, Grunge", cantavam os brothers .



A canção adaptada pelos brothers é conhecida como "Em dezembro de 81", muito cantada pela torcida do Flamengo nos jogos.