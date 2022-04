Flamengo derrotou o São Paulo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo derrotou o São PauloMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/04/2022 13:55

Rio - A transmissão da vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o São Paulo, neste domingo, dia 17, fez a audiência da TV Globo disparar. Em São Paulo, a partida teve média 21 pontos com 40% de participação, crescimento de 58% (ou +9 pontos) em relação à média da faixa nos 4 domingos anteriores. Se compararmos com a transmissão da primeira rodada (Botafogo x Corinthians) no último domingo, o crescimento foi de +11%.

No Rio, a partida registrou 27 pontos e 52% de participação, fazendo a audiência dobrar (+108% ou +14 pontos) em relação à média da faixa. Comparado ao jogo da primeira rodada entre Botafogo x Corinthians, o crescimento foi de 50%. A maior audiência do Brasileirão aos domingos, desde agosto de 2021.

Nas duas praças, foi a maior audiência do Brasileirão aos domingos desde maio de 2021 (Flamengo x Palmeiras em 30/5/2021).