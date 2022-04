Rafael Moura tem disputado torneios profissionais de beach tennis - Divulgação/Marcos Luciani

Rafael Moura tem disputado torneios profissionais de beach tennisDivulgação/Marcos Luciani

Publicado 18/04/2022 11:39

Longe dos gramados, Rafael Moura é uma das atrações do Follow the Beach Copacabana, competição de beach tennis entre os dias 20 e 24 de abril no Rio de Janeiro. O atacante ex-Botafogo e Fluminense disputará o torneio profissional de simples, e também o amador na chave Pais e Filhos, com as filhas Nina (categoria até 14 anos) e Luma (até 18 anos).



He-Man está sem clube desde que deixou o Botafogo, ao fim da Série B do ano passado. Aos 38 anos, Rafael Moura ainda busca seguir nos gramados, mas enquanto isso já se aventura no novo esporte.



"Estou muito ansioso em poder jogar com minhas filhas, algo que sempre quis e o torneio está me dando essa oportunidade. Não vejo a hora de entrar em quadra com elas. E para jogar simples tem uma preparação específica, mas não muda muito minha rotina de treinos. Tenho participado de todos os campeonatos nas simples e me saído bem. O tempo como atleta de futebol tenho criado uma mentalidade forte aliado ao meu físico. Para simples a questão do físico pesa com maior número de bolas trocadas ficando na frente e cobrindo o fundo ao mesmo tempo", afirmou.



O Follow the Beach em Copacabana é um dos três principais torneios do beach tennis na temporada e oferecerá R$ 300 mil em premiação. São cerca de dois mil atletas confirmados.