Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Jorge Jesus Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/04/2022 10:00 | Atualizado 18/04/2022 11:02

Rio - A caminho do Rio de Janeiro para curtir o Carnaval, o nome de Jorge Jesus voltou a ser ventilado em um clube do futebol brasileiro. De acordo com o perfil "Central da Bola", o treinador recebeu uma sondagem do Internacional para ser o substituto do técnico uruguaio Alexander Medina.

Apesar do interesse do Colorado, o alto salário do treinador pesou nas tratativas e o clube gaúcho partiu para um nome mais "acessível". Mano Menezes seria o favorito neste momento para ser contratado pelo Internacional.

Campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Flamengo em 2019, Jorge Jesus está sem clube desde que deixou o Benfica no meio da temporada europeia. Ele teve seu nome ventilado no Corinthians e no Atlético-MG, mas não acertou com nenhuma equipe do futebol brasileiro.