Técnico brasileiro comenta sobre dificuldades para treinar time boliviano: 'Falta de ar até para dormir' | Esporte | O Dia

Antônio Carlos Zago quando comandava o Red Bull BragantinoDivulgação

Publicado 17/04/2022 19:52

Rio - Responsável por garantir o acesso do Red Bull Bragantino há duas temporadas, Antonio Carlos Zago hoje comanda o Bolívar, um dos clubes gerenciados pelo Grupo City. Antes de aceitar a proposta do clube boliviano no ano passado, o treinador revelou propostas de clubes brasileiros e também comentou a dificuldade de adaptação na altitude de La Paz.



"Tive dois contatos para treinar times do futebol brasileiro, mas optei pelo grupo City porque você acaba entrando em um grupo que tem uma metodologia, onde as pessoas trabalham com mais seriedade e dão mais tempo aos treinadores. Era a oportunidade que eu queria depois de sair do Red Bull Bragantino", afirmou o treinador ao 'UOL', antes de complementar:

"Se adaptar é muito difícil para quem é de fora, você acaba sentindo o fator da altitude. Às vezes, mesmo dormindo falta um pouco de ar, mas é normal para quem é de fora. Dá para aproveitar isso, a maioria dos times que vem jogando aqui sentem, principalmente quem não é da altitude", disse Zago, que também trabalhou no Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Juventude.