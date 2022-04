Imagens fortes! Patinador olímpico bate a cabeça no gelo e sofre concussão cerebral

Patinador russo Evgeni Semenenko durante uma apresentação - Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2022 18:12

Rio - O patinador artístico Evgeni Semenenko, de apenas 18 anos, sofreu um grave acidente durante um show realizado em São Petersburgo, na Rússia, no último sábado (16). Durante a sua apresentação, o patinador acabou escorregando e batendo a cabeça no gelo, sofrendo uma concussão cerebral na hora.

Confira o momento da queda e da concussão do patinador ( ATENÇÃO: IMAGENS FORTES ):

O jovem, que chegou a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022, em Pequim, na China, tentou se levantar diversas vezes, mas acabou caindo e batendo ainda mais a cabeça no gelo. O russo teve que ser retirado do local em uma maca, e levado para um hospital próximo do evento.

O treinador do atleta, Alexei Mishin, conversou com a imprensa local e falou sobre o estado de saúde do patinador.

"Os médicos não encontraram nenhum outro dano dentro do crânio, mas estão examinando", disse o treinador, que completou:

"Não posso dizer mais nada porque não sei. Agora Semenenko está no hospital, está em excelente estado, mas os médicos estão preocupados com sua saúde e devem realizar novos exames nos próximos dias", finalizou Alexei Mishin.