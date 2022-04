Luto - Reprodução

Publicado 17/04/2022 16:07

Ali Tazeem Reprodução Rio - O mundo do esporte amanheceu de luto neste domingo. Considerado uma grande promessa do boxe, o lutador Ali Tazeem, de 18 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro na cidade de Wolverhampton, na Inglaterra. O falecimento foi confirmado por Sam Jones, agente do atleta.

“Não consigo acreditar e não posso processar isso direito. Nós nos falamos ontem sobre como ele traria luz ao cenário competitivo. Tudo o que eu consigo pensar agora é no Ali e na sua família amorosa”, escreveu.

Durante o acidente, Tazeem estava no carro de um amigo, que acabou perdendo o controle e batendo em um muro. O boxeador morreu na hora e o motorista segue internado no hospital em estado grave.

Ali Tazeem era apontado no mundo do boxe como o "novo Amir Khan". Ao todo, ele colecionava 45 lutas amadoras, com 15 medalhas de ouro em competições internacionais.