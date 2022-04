Jair Bolsonaro - AFP

17/04/2022

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi vaiado e xingado por torcedores ao comparecer à Vila Belmiro para acompanhar a partida entre Santos e Coritiba, na manhã deste domingo, pelo Brasileirão. O Peixe venceu os paranaenses por 2 a 1.

Bolsonaro chegou a um dos camarotes da Vila por volta de 10h40, cerca de 20 minutos antes de a bola rolar. Após perceberem a presença do presidente, torcedores do time paulista o vaiaram e começaram a puxar cantos ofensivos, como "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c...".

Durante o intervalo, Bolsonaro circulou pela área interna do estádio, onde encontrou outro cenário. O presidente foi tietado por alguns fãs e posou para fotos.

Bolsonaro já queria ter comparecido à uma partida do Santos no fim do ano passado. No entanto, acabou desistindo pelo fato de o clube exigir naquele momento o comprovante de vacinação para ingressar no estádio.