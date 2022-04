Publicado 17/04/2022 00:00

Vindo de dois triunfos na Libertadores, o Flamengo vai em busca da sua primeira vitória no Brasileirão. Após estrear com um empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, hoje, às 16h, o Rubro-Negro encara o São Paulo, e conta com o apoio da torcida para somar três pontos.

Se entre outubro de 2017 e fevereiro de 2021 o Mais Querido perdeu seis vezes e empatou outras três nos nove duelos contra o Tricolor paulista, nos dois últimos confrontos, o clube da Gávea tirou a barriga da miséria, com duas grandes vitórias no Brasileirão do ano passado. No Maracanã, 5 a 1, com três gols de Bruno Henrique, um de Gustavo Henrique e um contra de Wellington. No segundo turno, no Morumbi, outra goleada. Um 4 a 0 com gols de Gabigol, Bruno Henrique e dois de Michael.

Destaque dos últimos jogos, Bruno Henrique é desfalque certo hoje. O camisa 27 teve uma inflamação no tendão do joelho direito, causada por trauma na vitória contra o Talleres, pela Libertadores. Outras baixas confirmadas: Matheuzinho (coxa direita), Gustavo (coxa direita), Fabrício Bruno (pé direito), Vitinho (coxa direita). Já Rodrigo Caio e Ayrton Lucas estão em transição para voltar aos gramados. O zagueiro Pablo, que sofreu uma lesão no joelho assim que chegou ao clube, já treinou em campo e pode fazer a sua estreia pelo Mengão.

Vidal no Rio?

O 'namoro' entre Arturo Vidal e o Flamengo está cada vez mais quente. Nos últimos dias, o chileno procurou empresários do ramo imobiliário para buscar uma casa no Rio para morar a partir de julho.

Vidal já deixou claro que tem o desejo de defender o Flamengo em breve. Na última sexta-feira, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, admitiu que procurou os representantes do volante para uma conversa.