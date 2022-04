Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco em março - Rafael Ribeiro/Vasco

Sócios e executivos da 777 Partners conheceram o CT dos profissionais do Vasco em marçoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/04/2022 18:15

Rio - Um protesto contra a 777 Partners, empresa que comprou a SAF do Vasco, acabou adiando uma partida do Campeonato Francês. Torcedores do Red Star FC, considerado "primo pobre" do PSG, não ficaram satisfeitos com as negociações do clube para a empresa norte-americana e fizeram uma manifestação com direito a bomba na partida contra o Sète 34, na última sexta-feira, o que acabou adiando o confronto.

As conversas entre a 777 Partners e o Red Star estão avançadas. No entanto, o negócio não agradou à maior parte dos torcedores por conta de viés político, já que possuem ideias à esquerda e se orgulham de estarem do lado oposto dos grandes ricos do futebol.

Antes de a bola rolar, faixas com os dizeres '777 fora' e '777 não é permitida' puderam ser vistas na arquibancada. Quando o jogo foi suspenso, o Red Star perdia por 1 a 0.