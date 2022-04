Fred se aposentará em 21 de julho deste ano - Lucas Mercon / Fluminense

Ex-árbitro Fifa e integrante do quadro atual da CBF, Marcelo de Lima Henrique participou do 'Charla Podcast' nesta semana. Durante o papo, o profissional revelou quais os jogadores que teve mais dificuldade de lidar na carreira. Loco Abreu, Renato Abreu, Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, Edmundo e Fred foram alguns dos citados.



"O Loco Abreu foi muito difícil, Renato Abreu, do Flamengo. Juninho Pernambucano, no final de carreira, a torcida não sabe disso. Foi muito difícil, muito complicado. Era aquela resenha ao pé do ouvido. Felipe, do Vasco, era difícil. O Edmundo, no início, foi um jogador muito difícil, mas depois não, ajudou a arbitragem. E outros e outros. Fred começou muito difícil, mas é um jogador muito inteligente", disse Marcelo, que falou sobre Gabigol.



"Se você reparar, por incrível que pareça, eu vi um pouco do último jogo do Flamengo e eu liguei na hora que ele estava tomando cartão amarelo, e logo em seguida ele fez uma falta. Você viu como o semblante dele mudou? Tem jogador que precisa tomar o cartão amarelo para jogar bola", completou o árbitro.