Pannie Kianzad perdeu dois dentes em duelo do UFCReprodução

Publicado 17/04/2022 17:12

A lutadora Pannie Kianzad "deu o sangue", literalmente, para vencer duelo contra Lina Lansberg, no UFC. A russa bateu a adversária no último sábado, em Las Vegas, mas perdeu dois dentes durante o confronto. A própria atleta publicou uma foto nas redes sociais, onde comemora sem os incisivos.



"Fiz um corte nela [Lina Lansberg] no começo da luta e depois me cortei e estava tudo sangrando. Eu me senti rápida e as coisas com as quais eu estava pensando que poderia ter problemas, me senti forte, isso significa que tudo em que trabalhei realmente funcionou", disse Kianzard em coletiva.

Após a luta, a russa colocou próteses no local e disse não ter sentido as dores pelo 'calor do momento'. Kianzard venceu novamente após derrota na última luta para Raquel Pennington, em setembro do ano passado. Aos 30 anos, a atleta estreou com derrota em 2019, mas somou quatro vitórias na sequência.