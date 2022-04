Jogadores do Milan comemorando um gol no confronto contra a Inter de Milão - AFP

Publicado 17/04/2022 16:59

Rio - O Milan, atual líder do Campeonato Italiano, pode voltar a ser uma grande potência europeia em breve. Isto porque, um fundo de investimento árabe chamado "Investcorp" estaria interessado em adquirir o clube no final da atual temporada, com direito a um investimento imediato de 300 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.5 bilhão, na cotação atual). A informação é do jornal italiano "La Gazzetta Dello Sport".

Ainda segundo o jornal, a Investcorp fará um investimento de cerca de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5 bilhões), para adquirir definitivamente os direitos do Milan.

A ideia do grupo é de fazer com que o clube italiano volte a ser destaque na Europa, assim como no passado. Para isso, os árabes estariam interessados na contratação de alguns atletas, como Haller, do Ajax, Zaniolo, da Roma, Nkunku, do Red Bull Leipzig e Tchouaméni, do Mônaco.

Como dito anteriormente, o Milan é o atual líder do Campeonato Italiano, com 71 pontos. A equipe, comandada pelo técnico Stefano Pioli, venceu 21 dos 33 jogos que disputou, e briga o título com a Inter de Milão, o Napoli e a Juventus.