Alan KardecDivulgação / Shenzhen

Publicado 18/04/2022 11:00

Rio - O atacante Alan Kardec, de 33 anos, está livre no mercado. Após ficar cinco meses sem receber, o ex-jogador do Vasco rescindiu o seu contrato com o Shenzhen FC, da China. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o centroavante lamentou o ocorrido.

"Infelizmente, minha trajetória aqui está se encerrando da forma que eu não queria, mas, como profissional, me senti desrespeitado e sem outra opção a não ser buscar essa rescisão contratual. Mas a minha história está marcada na China, com gols, números e recordes importantes. Agora é seguir a vida e esperar pelo próximo desafio na minha carreira. Espero que possa já estar em campo o mais rápido o possível", disse.

De acordo com o mesmo portal, o interesse de Kardec é de voltar ao futebol brasileiro. Recentemente, o seu nome foi ventilado como possível reforço do Fluminense para substituir Fred, que irá encerrar a carreira no mês de julho.

Revelado pelo Vasco, Alan Kardec teve passagens importantes pelo Palmeiras, São Paulo e Santos. O centroavante atua no futebol chinês desde 2016 e também defendeu o Benfica, de Portugal.