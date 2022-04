Daniel 'Trairagem' - Divulgação

Publicado 18/04/2022 11:19

Rio - Nascido em São Gonçalo, Zona Metropolitana do Rio de Janeiro, Daniel Marinelli tinha como sonho ser jogador de futebol. Com passagens até internacionais nas categorias de base, sua vida mudou na Internet. A carreira como atleta acabou ficando de lado, mas ainda assim, ele conseguiu conquistar uma legião de fãs. Em 2016, ele criou o perfil "Trairagem" no Instagram. Sucesso absoluto mesclando futebol com irreverência, ele conseguiu mais de 850 mil seguidores nas redes sociais. Em entrevista ao Jornal O Dia, Daniel explicou os motivos que o levaram a criar a página, falou sobre o seu sucesso e projetou os próximos passos da sua carreira.

"Eu sempre fui apaixonado por futebol e quando resolvi criar a página já existiam algumas, mas nenhuma trazia o humor, a irreverência, a tiração de sarro como ingredientes. E essa brincadeira entre torcedores é extremamente saudável, tanto é que caiu nas graças da galera e teve uma aceitação super positiva dos seguidores", afirmou.

Ao abordar a mudança na vida profissional, Daniel afirmou não ter vivido qualquer trauma por ter dado fim da sua carreira como jogador de futebol. Sincero, ele admitiu que não esperava que fosse fazer tanto sucesso nas redes sociais.

"A migração da carreira de jogador para influenciador foi super positiva porque eu sempre tive consciência que tudo tem início e fim, não foi nada traumático e tudo muito pensado. E quando criei a página, eu não imaginava que seria esse sucesso. Parei de jogar, mas continuo respirando todos os dias futebol", disse.

Futebol e humor realmente fazem parte da vida de Daniel e isso gera muita conexão com seus seguidores. Ele conta que existe uma relação de muita proximidade com seus fãs, mesmo com o grande sucesso da página.



"A relação do Trairagem com os seguidores é uma relação muito íntima e direta, quando os seguidores me encontram, a sensação que tenho é que somos amigos de longa data. E isso é maravilhoso! Eu não imaginava que a página seria esse sucesso que é hoje, tudo aconteceu sem muita pretensão. Eu só queria falar de futebol, e fico feliz por ter tido essa grande aceitação por parte dos seguidores e amantes de futebol", contou.

Torcedor do Flamengo, Daniel acredita vê a Copa do Mundo como grande alvo profissional em 2022. "O principal objetivo hoje é alcançar a marca de 1 milhão de seguidores. E como estamos em ano de Copa do Mundo, alimento todo dia a expectativa de poder viver essa experiência lá no Catar e voltar com o hexa para o Brasil (risos)", disse.