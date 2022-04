O Circuito Grangiro tem duas etapas confirmadas para 2022 - Alberto Barbosa

O Circuito Grangiro tem duas etapas confirmadas para 2022Alberto Barbosa

Publicado 18/04/2022 11:28

Rio - Pedalar em cenários deslumbrantes, desfrutando do contato único com a Mata Atlântica e com todo suporte de segurança. Essa é a experiência premium que o Circuito Grangiro oferece. A prova de ciclismo de excelência terá duas etapas na temporada 2022 para praticantes de mountain bike e ciclismo de estrada, visitando as belas cidades de Búzios e Mangaratiba, ambas no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, por meio do site ilgrangiro.com.

O Grangiro MTB Búzios será no dia 12 de junho com percursos de 42 km (Esporte) e 60 km (Pro). Nas provas, a altimetria será de 877 metros e 1.154 metros, respectivamente, passando por diversos tipos de terrenos. Após grande sucesso em etapa realizada em 2021, o Clube Aretê Búzios será novamente o palco para o espetáculo sobre duas rodas. O local oferece estrutura esportiva impecável para receber atletas e familiares.

A Serra do Piloto receberá o Grangiro Speed no dia 31 de julho, com trajetos de 80 km (Esporte) e 120 km (Pro) na histórica Estrada Imperial, primeira estrada de rodagem do Brasil, inaugurada em 1857. Atletas desfrutarão de um cenário com ruínas, vales e curvas sinuosas, com a desafiadora altimetria de 1.827 metros e 2.559 metros, respectivamente, e vista para a linda Baía de Mangaratiba na Costa Verde. Ambas as etapas têm premiação em dinheiro aos vencedores.

“O Grangiro percorrerá dois lugares incríveis com as etapas deste ano, cada um com belezas e atrativos peculiares. A etapa em Búzios foi um grande sucesso no último ano, e por isso atendemos aos pedidos de muitos atletas e estamos de volta ao Clube Aretê. A Serra do Piloto é um pedal clássico. Ambas as provas têm cenário deslumbrantes e também percursos desafiadores, exatamente o que ciclistas adoram”, analisa o CEO da Effect Sport, agência organizadora do Grangiro, Pedro Monteiro.

Evento celebra a natureza sendo carbono neutro

Assim como em todos os projetos desenvolvidos pela Effect Sport, o Grangiro é engajado no respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. Para compensar a emissão de gases causadores do efeito estufa da atmosfera emitidos durante a realização das etapas, o evento promoverá o plantio de 500 mudas de árvores nas regiões que receberão o circuito.

O Grangiro convida seus atletas a também serem carbono neutro. No ato da inscrição, via site ilgrangiro.com, o participante tem a opção de contribuir para a causa climática e somar mais mudas ao plantio total do evento.