Torcedor do River Plate joga banana na direção da torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez - Reprodução de vídeo

Publicado 18/04/2022 13:38 | Atualizado 18/04/2022 13:38

Com risco de ser punido, River Plate identificou o torcedor que arremessou bananas na direção da torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez, no duelo vencido pelos argentinos por 2 a 0, pela Libertadores na semana passada. O responsável pelo ato racista e xenófobo será convocado para se manifestar e dar início ao processo judicial.

De acordo com o 'Diário Olé', a identificação aconteceu após análise das imagens e a expectativa é de que o torcedor seja punido com severidade. Ainda assim, o clube também deve receber sanções da Conmebol, que avalia o caso.



Entretanto, River Plate deve ser apenas multado, assim como aconteceu em outro caso de racismo envolvendo um clube argentino. Em 2020, o Defensa Y Justicia foi multado em apenas 30 mil dólares após atos racistas de torcedores contra a torcida do Santos.