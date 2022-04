Casimiro - Reprodução

CasimiroReprodução

Publicado 18/04/2022 13:20 | Atualizado 18/04/2022 13:38

Rio - O jornalista e youtuber Casimiro Miguel comentou a atuação do apoiador do Flamengo, Arrascaeta, na vitória do clube carioca sobre o São Paulo pelo Brasileiro. Torcedor do Vasco, Cazé pediu para que o empresário norte-americano John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, e acionista minoritário do Crystal Palace contrate o uruguaio e o leve para o futebol inglês.

"Esse cara tem que ir embora do Flamengo, irmão! Essa é a única solução. Não tem jeito. Vai para o West Ham, Everton, sei lá… Todo jogo o cara joga bem, irrita demais! Ele cabe no Tottenham. O John Textor não pode vender o Crystal Palace. Se ele faz isso, pega o Crystal Palace, Arrascaeta: toma! Acabou! Enfraquece o Brasil, faz um time f… Leva o Crystal Palace para as competições europeias", disse.

O Flamengo conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro contra o São Paulo no Maracanã. Arrascaeta fez o terceiro gol da partida que terminou com o placar de 3 a 1. Além dele, Gabigol e Isla anotaram para os donos da casa.