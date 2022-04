Neymar ao lado de Felipe Neto - Reprodução/Twitter

Publicado 18/04/2022 14:32

Rio - De férias na Europa, o Youtuber Felipe Neto teve um encontro com Neymar no último domingo (17), logo após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marseille por 2 a 1, com direito a gol do atacante brasileiro.

Em seu perfil no Twitter, o influenciador digital, que já chegou a ter atritos com o atleta no passado, comentou sobre a noite que teve, e revelou ter mudado a sua opinião sobre o jogador.

"Noite mágica. Tá maluco. Como eu tô feliz de saber que estava errado sobre você", comentou o maior Youtuber do Brasil em número de inscritos.



Vale relembrar que no começo de abril o influenciador acabou testando postivo para a Covid-19, e teve bastante dificuldades para comprar remédios ou tentar retornar ao Brasil. No entanto, Felipe revelou que Neymar fez de tudo para ajudá-lo.

"Neymar fez todo o possível para me ajudar. Ele não precisava ter feito nada. Quero agradecer a ele, Tatá, Rafa, e domingo tem jogo do PSG e eu vou lá assistir e depois vou sair para jantar com Ney. Já estou até chamando de Ney, sei lá, voltas que a vida dá. E eu acho o máximo isso", disse Felipe Neto no começo de abril.