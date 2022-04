Torcedor é flagrado com tatuagem nazista em jogo da Série D - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 18/04/2022 14:47

O São Raimundo-AM bateu o xará São Raimundo-RR por 2 a 1, e iniciou bem na Série D do Brasileirão. No entanto, o destaque maior da partida não foi o resultado positivo, mas sim, um torcedor específico nas arquibancadas do estádio Ismael Benigno. O homem em questão apareceu em algumas imagens com uma tatuagem de um símbolo nazista em suas costas.



A tatuagem da águia faz alusão ao partido nazista. Ela foi selecionada pelo partido alemão pelo fato de ser um símbolo universal de poder, força, autoridade e vitória. Fatores que vão ao encontro da ideologia de superioridade nazista.



O rapaz ainda não foi identificado pelas autoridades locais, contudo, o São Raimundo publicou uma nota nas redes sociais repudiando a atitude, solicitando às autoridades medidas cabíveis.



- O São Raimundo Esporte Clube vem a público, repudiar a atitude deste indivíduo em que nada representa a história do clube do povo. O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial! Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrar as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais para que haja a devida investigação e persecução penal - informou a nota.

O clube venceu o xará de Roraima por 2 a 1, de virada. Na próxima rodada, o São Raimundo enfrenta o Rio Branco-AC, fora de casa. A partida acontece no próximo domingo, no estádio Florestão, ás 18h (de Brasília).