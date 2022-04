Golfista russa tira foto inusitada com craques do PSG - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 15:24

Rio - A golfista russa Marta Silchenko tirou uma selfie inusitada com os craques do PSG, da França, no elevador de um hotel em Paris. Na ocasião, os jogadores distraídos eram Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, entre outros atletas do clube francês. No último domingo, a publicação viralizou na internet.

Os jogadores do PSG estavam se preparando para o confronto contra o Olympique de Marselha, vencido pelo Paris Saint-Germain por 2 a 1, com gols de Neymar e Mbappé. A publicação da selfie, que teve mais de mil curtidas em menos de 20h, chamaram a atenção com as expressões dos atletas.

"Apenas um dia normal no ginásio. Cruzei-me com alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo no elevador", disse a golfista russa Marta Silchenko nas redes sociais.