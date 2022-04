Ídolo do Botafogo, Jairzinho recebe alta do hospital - Reprodução

Publicado 18/04/2022 16:18

Rio - Artilheiro da Copa do Mundo de 1970 sempre marcando em todas as partidas, Jairzinho é tido, até hoje, como um dos jogadores mais emblemáticos a vestir a camisa da Amarelinha. O ex-atleta deu uma entrevista ao site Apostagolos, dedicado às apostas esportivas, notícias de esportes e igaming no Brasil, com seu ponto de vista em relação à seleção brasileira atual, seus jogadores e alguns marcos históricos.

O embaixador do Site de Apostas (SDA) comentou a situação da seleção brasileira: "o Brasil, de fato, é a melhor seleção do momento. Espero que isso possa se confirmar no Mundial”, disse o ídolo da Seleção.

Jairzinho fez questão de afirmar que o Mundial de 2022 pode ser decisivo na carreira de Neymar.

"A melhor seleção brasileira de todos os tempos é a que ganha todos os jogos e conquista o título. Enquanto isso não acontecer, a melhor continuará sendo a de 1970”, disse o ex-atleta, também conhecido por Furacão, sobre a melhor seleção já montada.

Ídolo do Botafogo, Jaizinho, também comentou sobre o atual momento do time carioca, que agora tem seu futebol administrado por John Textor, através da SAF. "É um momento de insegurança e instabilidade. É também, o momento de encontrar a melhor condição de trabalho e jogadores para o clube voltar a ser o que era e ao nível seleto dos que mais ganham, como foi na minha época".

Até os dias atuais, Jairzinho segue sendo o único jogador a marcar gol em todas as partidas de uma Copa do Mundo, recorde que dura 52 anos. O ex-jogador comentou sobre a dificuldade ao realizar tal feito, mesmo tendo Pelé, Tostão e Rivelino ao seu lado. "Posso te dizer que não é fácil. Não estou secando não (risos). Mas não é fácil. Você precisa primeiro de muita qualidade, e de colegas que joguem juntos, que te fortaleçam. Jogar com Tostão, Pelé, Rivellino e Cia… não era nada fácil, mas, com sabedoria, alcançamos nossos objetivos", relembrou.



No papel de embaixador de um site de apostas do mundo dos esportes, Jairzinho resolveu dar seu pitaco sobre o tema. "Acho muito bom. Fico feliz que o futebol tenha alcançado essa credibilidade, que faz com que surjam investidores do mundo todo. Desta forma (com novas fontes de renda), você consegue estruturar melhor os clubes, os quadros do futebol e, principalmente, as divisões de base. É o que sempre falo: vamos olhar para as divisões de base. É dali que vão surgir novos craques. Você olha no mundo hoje, e não tem tantos craques como antigamente. Dá para contar nos dedos. Cinco no máximo", finalizou.