Eriksen não joga pela Dinamarca desde que sofreu parada cardíaca na EurocopaAFP

Publicado 18/04/2022 16:15

Londres (ING) - Retomando a carreira depois de sofrer uma parada cardíaca no ano passado, quando estava em ação pela seleção dinamarquesa na Eurocopa, o meio-campista Christian Eriksen entrou na mira do Tottenham, seu antigo clube. Atualmente, o jogador de 30 anos defende o Brentford, também da Inglaterra.

De acordo com informações do portal "Football Insider", o técnico Antonio Conte, dos Spurs, teria aprovado a chegada do atleta para a próxima temporada. Vale lembrar que os dois trabalharam juntos na Inter de Milão, entre os anos de 2020 e 2021.

Eriksen chegou ao Brentford no início deste ano, após rescindir seu contrato com a Nerazzurri por conta de regras do futebol italiano. Como implantou um desfibrilador no coração depois do problema cardíaco, o dinamarquês não poderia mais atuar no País da Bota e deixou a Inter.

Até o momento, o camisa 21 fez seis partidas com a camisa do Brentford, com um gol marcado e duas assistências distribuídas para seus companheiros. Em março, ele voltou a atuar pela Dinamarca e também balançou as redes. Seu contrato com as Abelhas é válido até junho deste ano.