Árbitros são agredidos e têm objetos furtados após partida de Campeonato Boliviano - Foto: Reprodução/Facebook

Árbitros são agredidos e têm objetos furtados após partida de Campeonato BolivianoFoto: Reprodução/Facebook

Publicado 18/04/2022 16:08

Rio - O empate por 1 a 1 entre o Oriente Petrolero e The Strongest, no último domingo (17), não chamou a atenção do confronto válido pelo Campeonato Boliviano. Após a partida, torcedores invadiram os vestiários do estádio Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, e agrediram o juiz Javier Revollo e seus três auxiliares da equipe de arbitragem.

Além disso, cerca de 12 pessoas danificaram e furtaram os pertences e equipamentos de trabalho dos profissionais, segundo a Associação Boliviana de Árbitros de Futebol (ABAF).

"A falta de segurança no estádio e a prevenção inadequada do clube Oriente Petrolero permitiram que pelo menos 12 desajustados entrassem no vestiário dos árbitros, agredindo-os fisicamente, causando danos e roubando parte de seus pertences", afirmou a ABAF em nota oficial.