Publicado 19/04/2022 13:15

O ex-goleiro Fernando Prass, ídolo do Vasco e do Palmeiras, relatou os bastidores de sua saída do Alviverde em entrevista ao "Flow Sport Club". No fim de 2019, a diretoria não renovou o contrato com o Prass, que acabou sendo pego de surpresa. E, conforme o ex-atleta, houve traição de uma das pessoas de dentro do clube, o que causou decepção.

"Eu tinha sete anos de clube, era o mais antigo. Os caras me chamaram para dizer que não iam renovar comigo. No outro dia, eu fui buscar minhas coisas e fui embora. Eu não faria isso! Teve uma pessoa, que não vou nem falar o nome… Tinha uma pessoa que eu sabia que não gostava de mim, mas teve outra de extrema confiança, a gente compartilhava dos mesmos pensamentos, e essa cara foi na sala dos diretores pedir, três vezes, para me mandar embora", disse antes de completar:

"Um cara que comia no meu restaurante, conversava com meu pai… Foi minha maior decepção no futebol esse sujeito", completou.



Quando ficou ciente da situação, o ex-goleiro decidiu questionar a pessoa de sua confiança, que negou de início, mas uma apuração dos fatos mostrou que a traição ocorreu de fato no Palmeiras. Depois isso, Prass atuou pelo Ceará, último clube de sua carreira.

"Liguei para ele para confrontar essa informação, e ele jurou de pés juntos, pela filha dele, que não (tinha pedido sua saída do Palmeiras). Liguei para outra pessoa e disse: ‘Você está mentindo’. Ele fez chamada de grupo, e quando o cara falou: ‘Tô com o Prass na linha’. Ele começou a gaguejar, ficou enrolando e eu vi que era verdade. Me ligava todo fim de ano, aniversário, mas nunca mais me ligou. Vergonha, né! Quando me aposentei, não me ligou", concluiu.