Técnico Tite terá mais cinco amistosos para preparar a Seleção para a Copa do Mundo - AFP

Publicado 19/04/2022 13:11

A Seleção já possui dois amistosos confirmados como preparação para a Copa do Mundo do Catar. De acordo com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, Japão e Coreia do Sul serão os adversários em junho, na próxima data Fifa.



As duas partidas acontecerão na Ásia, de acordo com o planejamento da entidade, que ainda aguarda uma definição sobre o duelo com a Argentina, que também seria no mesmo mês.



Há a possibilidade de um amistoso entre os dois rivais, entretanto ainda não houve confirmação devido aos compromissos das duas seleções. Outra questão diz respeito à indefinição sobre a situação do confronto pelas Eliminatórias, cancelado após a invasão ao campo de agentes da Anvisa para retirar quatro jogadores argentinos que não cumpriram quarentena e mentiram no formulário de entrada ao Brasil.