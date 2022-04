Andressa Fontinele - Divulgação / Epik Comunicação

Publicado 19/04/2022 13:03

Rio - No último final de semana, a patinadora Andressa Fontinele se destacou durante a quinta edição do Freestyle Battle SP, campeonato organizado pela Brasil Slalom Series na cidade de São Bernardo do Campo. A atleta conquistou o primeiro lugar nas modalidades slide e battle slalom sênior, e também o segundo lugar no jump.

Com incentivo de amigos e familiares, Andressa, que estava sem competir desde o ano passado para se dedicar aos conteúdos produzidos para suas redes sociais, voltou ao circuito da patinação freestyle com o pé direito.



É importante ressaltar que esta edição do Freestyle Battle SP vale 100 pontos no Ranking Nacional de Patinação Freestyle. “Foi uma experiência bem diferente dos outros campeonatos em que já competi, pois o nível estava bem parecido, mas o que me fez ganhar foi a experiência e o uso das regras a meu favor. A escolha de cada manobra e slide fez muita diferença no resultado”, explica Andressa.



Apesar do segundo lugar na modalidade jump, a patinadora promete continuar treinando para conquistar resultados ainda melhores. “Em outros campeonatos, eu consegui atingir uma altura maior. Então, pretendo fazer treinos específicos para subir mais nas manobras. Quero aprender também slides novos e mais difíceis” complementa.



Vale lembrar que Andressa Fontinele já conquistou o título de Campea Sul-Americana de Patinacao Slalom Freestyle e, atualmente, soma mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais.