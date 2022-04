Felipe chegou ao clube espanhol em 2019 e acumula passagens pela Seleção Brasileira - Divulgação/Atlético de Madrid

Publicado 19/04/2022 13:33

Rio - De olho em peças para o sistema defensivo, Botafogo e Flamengo sondaram a situação do zagueiro Felipe, ex-Corinthians e atualmente no Atlético de Madrid. O jogador de 32 anos, no entanto, encaminhou sua renovação com o clube espanhol por mais uma temporada e isso pode dificultar nas tratativas. A informação é do portal "UOL".

Felipe deixou o futebol brasileiro em 2016 quando foi negociado pelo Corinthians com o Porto, de Portugal, e defende a camisa dos Colchoneros desde 2019. O Timão, inclusive, seria o terceiro clube interessado na volta do zagueiro para o futebol brasileiro.

O defensor acumula convocações para a Seleção Brasileira e disputou 105 jogos pelo Atlético de Madrid, com quatro gols marcados e conquistou um único título de La Liga.