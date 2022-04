Rei Pelé - AFP

Publicado 19/04/2022 14:22

São Paulo - Pelé voltou a ser internado no início desta semana. O 'Rei' deu entrada no Hospital Albert Einsten, na capital paulista, mas a situação, de acordo com pessoas próximas ao ídolo do futebol brasileiro, não preocupa. A informação é da "ESPN".

O ídolo do Santos e eterno camisa 10 da Seleção Brasileira está sendo acompanhado e monitorado pelos médicos do hospital. De acordo com a publicação, o ex-jogador está passando por um "check-up mensal" e a situação é considerada "tranquila".

O Rei do futebol vem tratando de três tumores (intestino, fígado e pulmão) e realiza sessões de quimioterapia no Albert Einsten, mas sua entrada nesta semana não estava prevista, pois nenhum período do tratamento estava marcado.

No mês de fevereiro, Pelé havia ficado internado por conta de uma infecção urinária, mas também se recuperou em meio ao tratamento contra os tumores.