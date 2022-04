Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues assumiu em março - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues assumiu em marçoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/04/2022 14:07

O substituto de Tite, que deixará o comando da Seleção após a Copa do Mundo, não está definido ainda, mas pode ser um estrangeiro. É o que garantiu o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em entrevista nesta terça-feira na sede da entidade. Ele ainda afirmou que só pretende tratar do assunto após o torneio.

"Não temos o compromisso de que tem que ser um brasileiro. Assim como não temos a obrigação de que precisa ser um estrangeiro. No tempo certo vamos tratar do assunto", garantiu.



O dirigente ainda negou que a CBF procurou recentemente Pep Guardiola para ser o novo técnico da Seleção, como afirmou reportagem do diário espanhol 'Marca' no início deste mês. O próprio treinador já havia negado as negociações.



"Guardiola é um vencedor, alguém que dispensa apresentações. Competente como jogador e como técnico. Mas não houve, por parte da CBF nenhuma autorização para buscá-lo como técnico da Seleção. Em momento algum", completou o presidente da entidade.