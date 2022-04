Erling Haaland - AFP

Publicado 19/04/2022 16:26

Rio - O futuro de Erling Haaland segue indefinido. Após o jornal "Daily Mail" publicar uma matéria sobre um possível acordo entre o Manchester City e o centroavante norueguês, Jan Aage Fjortoft, ex-jogador de futebol e pessoa próxima a família do atleta, admitiu que há a possibilidade do jovem atuar pela equipe de Guardiola, mas que não há nenhum acerto oficial.

"Como informo há meses, Haaland pode terminar no Manchester City ou Real Madrid. São os dois favoritos, mas não há acordo até agora", afirmou o também norueguês em suas redes sociais.

A publicação britânica publicou na última segunda que as partes teriam chegado a um acordo. O suposto salário de Haaland no City seria de 603 mil euros semanais (cerca de R$ 3 milhões). O clube inglês ainda estaria disposto a pagar a multa do atleta junto ao Borussia Dortmund, algo em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 377 milhões).

Apesar de alguns problemas com lesões, Erling Haaland tem sido o grande protagonista do Dortmund na temporada. Em 26 partidas disputadas, o camisa nove marcou 25 gols e contribuiu com oito assistências.