Tite, técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/04/2022 16:25

Rio - O técnico Tite, ao lado da comissão técnica da Seleção Brasileira, retomará nesta semana a rotina de observações in loco de jogadores que estão na mira antes da Copa do Mundo no Catar. Dessa vez, o treinador acompanhará a partida entre Flamengo e Palmeiras nesta quarta-feira (20), às 19h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "UOL".

Além disso, o treinador planejou viagens a países europeus, como a Inglaterra, Holanda e Itália, em um programa que envolve partidas de torneios nacionais e a Liga dos Campeões. No entanto, antes mesmo disso acontecer, Tite tem mais jogos para assistir no Brasil. O confronto Palmeiras x Corinthians, Fluminense x Intenacional e América-MG x Atlético-MG estão também no radar do técnico.

Em maio, o treinador fará a primeira convocação, de olho na data Fifa de junho. A seleção enfrentará a Coreia do Sul e Japão, mas ainda pode jogar contra a Argentina. Em setembro, a equipe de Tite terá mais dois amistosos.