Torcedor de clube europeu tenta beijar à força segurança do estádioFoto: Divulgação/AFP

Publicado 19/04/2022 16:56

Rio - Um torcedor do Ajax, da Holanda, invadiu a Arena Johan Cruijff durante o confronto contra o Sparta Rotterdam, pelo campeonato nacional, e tentou beijar à força uma segurança do estádio. Após o episódio, que aconteceu no dia 9 de abril, o homem foi banido de todos os jogos depois de ser acusado de assédio.

Além disso, de acordo com a emissora local TV AT5, o torcedor recebeu uma carta do clube holandês, que a autenticidade foi comprovada por um porta-voz do time.

"Durante a partida você tentou várias vezes beijar uma comissária e ignorou uma ordem dela [para parar]. O Ajax desaprova fortemente tal comportamento", diz a carta do clube ao torcedor.

Sendo assim, o Ajax impôs que o homem não assistirá mais aos jogos do clube holandês na Arena Johan Cruijff, fora de casa ou qualquer evento relacionado ao time. No entanto, o tempo de punição não foi informado. O caso foi denunciado à Federação Holandesa de Futebol e, se a denúncia for acatada pela entidade, o torcedor poderá ser banido de qualquer ambiente esportivo e terá que pagar uma multa de 450 euros (cerca de R$ 2.267).