Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 20/04/2022 12:51

Paris (FRA) - Ronaldinho Gaúcho, ídolo do Paris Saint-Germain e Barcelona, aconselhou Kylian Mbappé sobre seu futuro. Em entrevista à "Amazon Prime Video", o ex-camisa 10 afirmou que o craque tem condições de triunfar na França sem a necessidade de se transferir para o Real Madrid.

"Se Mbappé tem tudo para triunfar no PSG? Claro, na minha época não era assim. Agora o clube está na altura dos maiores. Pode se tornar o melhor jogador do mundo e ganhar a Champions League jogando pelo Paris Saint-Germain. Se quero que fique? Não seria lindo? Ver os melhores jogadores no Paris e ganhar a Champions seria maravilhoso."

O atacante tem contrato com o PSG até o fim da atual temporada, mas ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. O Real Madrid, que buscou a chegada do camisa sete na última janela de transferências do verão, é o destino mais cotado para o camisa sete.



No entanto, Mbappé já deu declarações afirmando que gostaria de se tornar o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. O atleta já anotou 164 gols com a camisa da equipe francesa, mas Cavani segue como maior goleador com 200 gols marcados.