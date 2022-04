Vila Nova reclama da arbitragem em relação a pênalti marcado a favor do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/04/2022 12:45

Rio - O Vila Nova foi derrotado, de virada, pelo Fluminense, com o placar de 3 a 2, na última terça-feira, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã. Em seu perfil oficial do Twitter, o clube goiano afirmou ter sido 'assaltado' pela arbitragem e questionou a presença do VAR durante a marcação do pênalti a favor do time carioca.

O jogo corria bem para o Vila Nova durante o primeiro tempo que terminou com dois gols em vantagem em relação ao Fluminense. Na segunda etapa, o dono da casa conseguiu virar o placar com um pênalti batido por Paulo Henrique Ganso e outros dois gols feitos por Germán Cano e Fred.

A partida de volta entre Vila Nova e Fluminense ocorrerá no próximo dia 11, no Serra Dourada. Nessa etapa não há gol qualificado como critério de desempate.