Maracanã - Rafael Ribeiro/CBF

MaracanãRafael Ribeiro/CBF

Publicado 20/04/2022 14:53

Rio - Apesar de ter passado por uma reforma geral recentemente para a implementação do gramado híbrido (mescla entre grama natural e artificial), as condições do templo do futebol após uma série de jogos já geram certa preocupação.

De acordo com o jornalista Renan Moura, a administração do Maracanã deu início nesta quarta-feira (20) ao trabalho de manutenção para melhorar as condições do gramado.

Nos últimos 38 dias, foram realizadas 13 partidas nos estádio, o que acabou desgastando minimamente o campo. Na última terça-feira, o Fluminense foi a campo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil e o gramado já apresentava alguns pontos prejudicados pela sequência de jogos.