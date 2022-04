Rede Globo - Reprodução

Publicado 20/04/2022 13:26

Rio - A equipe de Esportes da TV Globo levou uma bronca na noite da última segunda-feira. O diretor Renato Ribeiro encaminhou um e-mail à equipe sobre excessos em relação a comentários políticos na Web e exagero sobre marcas mostradas no Instagram. A informação é do portal "Notícias da TV".

No texto, Renato ressaltou que os jornalistas representam a imagem da TV Globo. Caso eles passem dos limites, a emissora pode ser acusada de ser permissiva com algumas políticas que não endossa. O executivo também deixou claro que tem suas opiniões políticas, mas não as expressa por saber da importância de seu cargo.

Renato também destacou que a Globo não repudia que seus profissionais façam anúncios para marcas. No entanto, afirmou que o excesso pode prejudicar a emissora como um todo.