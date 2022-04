Cristiano Ronaldo vive momento difícil - Foto: Anthony Devlin/AFP

Publicado 20/04/2022 13:14

Fora da goleada sofrida pelo Manchester United por 4 a 0 para o Liverpool, terça-feira, Cristiano Ronaldo voltou a treinar nesta quarta. Após ser liberado nos últimos dias por causa da morte de um dos gêmeos recém-nascidos, ele foi fotografado chegando ao Centro de Treinamentos do clube.



Na segunda, Cristiano Ronaldo anunciou a perda do filho com Georgina Rodriguez ( a menina está bem). O português recebeu o apoio do United, que o liberou e o apoiou em nota, onde disse que "a família é mais importante do que tudo".



O mundo do futebol prestou homenagens a Cristiano Ronaldo, inclusive rivais. Os torcedores do Liverpool, pararam de cantar aos sete minutos do jogo contra o United para aplaudir, num gesto emocionante.