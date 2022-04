Rica Perrone é obrigado a pedir desculpas para Mauro Cézar publicamente - Reprodução

Rica Perrone é obrigado a pedir desculpas para Mauro Cézar publicamenteReprodução

Publicado 20/04/2022 12:13 | Atualizado 20/04/2022 12:14

Rio - Rica Perrone participou do podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, na noite desta terça-feira. Durante a entrevista, o jornalista esportivo revelou que o Instagram lhe paga R$ 1 mil por dia para não devolver sua conta no Instagram. De acordo com Perrone, sua conta foi deletada após uma série de avisos por parte da plataforma sobre violação de regras.

“Eu to no meu terceiro Instagram, mas eu ganhei o processo contra eles. Agora estou esperando que eles devolvam minha conta. Agora eu vou revelar pra vocês que o Instagram está me pagando R$ 1 mil por dia para não devolver minha conta. Se o juiz majorar a multa pra 3, 4 mil reais por dia, eu paro de trabalhar e quando a pessoa me perguntar o que eu faço, eu respondo que me mantenho longe do Instagram”, brincou o comunicador, que completou:

O Instagram prefere me pagar a me devolver a conta. Porque eles devem pensar que vou dizer pra todo mundo pra quem perder a conta processar e usar a jurisprudência deles. Aí eles vão ter que devolver [a conta] pra todo mundo e pagar pra todo mundo. Minha conta pode não voltar que eu vou contar do mesmo jeito”.