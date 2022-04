Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 20/04/2022 10:30

Rio - Mano Menezes é o novo técnico do Internacional. A equipe gaúcha confirmou no fim desta terça-feira a contratação do experiente treinador. Seu acordo com o clube colorado é válido até dezembro. O técnico chegou ao um acordo com os dirigentes do Internacional e terá como principal objetivo melhorar o desempenho da equipe.