Gabriel Jesus - AFP

Gabriel JesusAFP

Publicado 20/04/2022 14:49

De olho na contratação do norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, o Manchester City deve negociar a saída de Gabriel Jesus na janela de transferências do verão europeu, segundo apuração do LANCE!. O atleta busca ser protagonista em um novo projeto e ter mais minutos em campo em ano de Copa do Mundo.

Neste momento, o staff do camisa nove acompanha atentamente a investida do clube inglês no centroavante do Borussia Dortmund e já iniciou conversas com outras equipes interessadas em contar com os serviços do jogador da Seleção Brasileira.

Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até 2023 e o clube já sinalizou que se houver uma proposta interessante, deve liberar o jogador. Nas últimas janelas de transferências, Pep Guardiola barrou qualquer negociação envolvendo o nome do brasileiro.

Na atual temporada, Jesus participou de apenas 33 partidas com a camisa dos Sky Blues, sendo 21 como titular. O camisa nove, que também atua pelo lado do campo, anotou sete gols e contribuiu com 11 assistências somando Premier League, Champions League, FA Cup e Copa da Liga Inglesa.

No passado, a imprensa europeia especulou a chegada do atacante brasileiro na Juventus, que irá perder Dybala no meio do ano. No entanto, ainda não há nenhuma negociação entre o Manchester City e um outro clube interessado em Jesus.