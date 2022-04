Odinei Ribeiro - Reprodução

Odinei RibeiroReprodução

Publicado 20/04/2022 14:03

Um dos principais narradores do SporTV, que pertence ao Grupo Globo, Odinei Ribeiro viveu um grande susto na manhã desta quarta-feira (20).

Através de seu perfil oficial no Twitter, o locutor esportivo revelou que sua irmã sofreu um infarto, e pediu orações para os seus seguidores.

"Confesso que não esperava passar por essa tão rápido assim. Como é bom ter amigos de verdade por perto, obrigado, Daniela e toda equipe!! Irmã infartou!! Orem por ela", escreveu.

Confiante na pronta recuperação da irmã, Odinei atualizou as redes sociais com um vídeo no qual seguia uma ambulância de carro.

"Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Já deu tudo certo com a minha irmã, eu creio!!", finalizou.

O narrador ainda vive o luto pela morte de Dona Maria, sua mãe, que faleceu no dia 18 de janeiro, após uma luta contra o Alzheimer.

Durante a transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Odinei se emocionou e dedicou a transmissão à mãe na partida entre Santos e América Mineiro.