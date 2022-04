Gustavo participou de programa no SporTV para falar sobre o Palmeiras - Reprodução

Publicado 20/04/2022 18:59

Rio - Eliminado do "BBB" na última terça-feira, Gustavo participou do "Tá na Área", do SporTV, nesta quarta para falar sobre a situação do Palmeiras, seu clube de coração. O brother não escondeu a frustração de descobrir que o time paulista foi derrotado na final do Mundial pelo Chelsea, mas vibrou com o bom momento vivido pela equipe.

"Foi uma emoção muito grande a hora que eu vi o vídeo que os jogadores fizeram para mim, isso dinheiro nenhum paga. E também quando eu fiquei sabendo que foi para a prorrogação, foi quase, por uma mãozinha do Luan. Mas também eu gostei de saber do 4 a 0 no São Paulo, conquistamos o Paulista, a Recopa, então não dá para reclamar. Temos que ver o copo meio cheio", afirmou Gustavo, que sempre falou sobre seu amor pelo Palmeiras dentro da casa.

Gustavo deixou o 'BBB' a uma semana da grande final. Ele foi derrotado no paredão pelo empresário Eliezer e pelo atleta olímpico Paulo André.