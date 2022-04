Gabigol e Rafaella, irmã de Neymar, estão juntos novamente - Reprodução Internet

Publicado 20/04/2022 18:04

Rio - Irmã de Neymar e namorada de Gabigol, Rafaella é a nova musa do Salgueiro e contará com uma equipe de quase dez profissionais para estrear na Sapucaí. A influencer vem demonstrando muita animação com o carnaval nas redes sociais.

Rafaella participou de um ensaio de rua no último domingo (17) e levou um fotógrafo profissional, um maquiador, um cabeleireiro, um estilista, uma assessora de imprensa, além de um personal designer, seguranças, uma amiga.



A namorada de Gabigol também possui um professor de samba e outro maquiador para fazer bonito no desfile. O carnaval vem sendo bastante aguardado e contará com a presença de diversas celebridades.



Nas redes sociais, Rafaella postou fotos de ensaios e marcou o perfil oficial do Salgueiro nas publicações.

Rafaella possui milhões de seguidores nas redes sociais. É irmã de Neymar, o principal craque brasileiro da atualidade e namora com Gabigol, ídolo do clube mais popular do país. A influencer conta com uma grande visibilidade e promete brilhar no desfile do Salgueiro.