Gabriella Howell - Reprodução

Gabriella HowellReprodução

Publicado 20/04/2022 16:31

Rio - A estrela do futebol feminino Gabriella Howell, de 22 anos, relatou nas redes sociais que vem sofrendo frequentemente abusos sexistas. Torcedora do Tottenham, ela joga futebol desde os oito anos e começou sua carreira no Crystal Palace, antes de passar pelo Carshalton e depois pelo Sutton United, onde joga atualmente.

fotogaleria

Apesar de ajudar o Sutton a liderar a primeira divisão da Liga Feminina Regional de Londres, Howell revelou que ainda está sujeita a esses horríveis ataques, sendo alvo em suas contas do Instagram e do TikTok pelo simples motivo de gostar de jogar futebol, mas também de se vestir bem e sair no fim de semana.Em um dos últimos ataques, um dos usuários escreveu para ela: "Esse é o problema do futebol feminino, as jogadoras são escolhidos pela aparência e não pelo talento"", afirmou."Você pode ser os dois. Você pode jogar futebol e gostar de usar salto alto. Os homens dizem nos comentários das minhas fotos jogando futebol que estão com tesão. Meu clube está marcado nos posts. É embaraçoso", afirmou.A meia, no entanto, opta por não excluir as mensagens para provar aos seus fãs que um grande número de seguidores nas redes sociais não é necessariamente uma coisa boa."Gosto de manter (os comentários de ódio) em meus perfis e não os excluo. Nem todo mundo vai gostar de você. Repito isso para mim mesma quando vejo esses comentários. Você só precisa desenvolver um casco", conclui.